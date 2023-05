Morti in bicicletta | Milano è ancora la città dei record e la giunta Sala interverrà forse entro il 2024 Obbligo di sensori per i camion? A Londra funziona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le associazioni locali, da diverso tempo, la definiscono “Emergenza” e, adesso – dopo gli ultimi tragici fatti di cronaca – anche ladel capoluogo lombardo si trova “costretta” ad intervenire nel dibattito pubblico annunciando interventi per ridurre il numero vittime di incidenti stradali tra le persone in bici e i pedoni. Si tratta, al momento, solo di annunci e non ci sonodecisioni ufficiali. Lache si vanta di essere una metropoli a misura d’uomo deve fare i conti con il costante aggiornamento della conta delle vittime. Dall’inizio del 2023, infatti, sono già sette i: 3 viaggiavano in bici, 1 in monopattino e 3 pedoni. Numeri che, secondo i dati Istat, posizionanoal primo posto in Italia per persone in bici morte in incidenti. Le tre vittime ...