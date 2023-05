"La prima cosa che mi salta in mente è l'immagine di Kallon a tu per tu con Abbiati. Grande parata No, doveva metterla dentro". Massimorivive tutte le emozioni dell'euroderby ai tempi della presidenza interista. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...(tra i cui soci c'è anche Massimo), negli ultimi anni se la stia passando piuttosto male a causa di difficoltà economiche che l'hanno portato dall'inizio della pandemia in avanti a ridurre ...Massimo, acquista il centrocampista francese nel gennaio del 2001. Il numero uno è ... Con l'Inter, il giovanela sua disavventura nel derby di Milano disputatosi nel mese di maggio: i ...

Moratti ricorda: "La sconfitta del 2003 L’errore di Kallon mi tortura ancora... Ora la vendetta" La Gazzetta dello Sport

"La prima cosa che mi salta in mente è l'immagine di Kallon a tu per tu con Abbiati. Grande parata No, doveva metterla dentro". Massimo Moratti rivive tutte le emozioni dell'euroderby ai tempi della ...