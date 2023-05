Moratti non dimentica derby del 2003 | Che tortura | ecco di chi fu la colpa - Top News

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ha più volte fatto capire, in maniera più o meno esplicita, che al posto di Zhang avrebbe esonerato Inzaghi da tempo ma Massimoparlando alla Gazzetta riconosce Nel presentare ildi stasera l'ex presidente nerazzurro torna a quello delcon il ricordo più forte

Ha più volte fatto capire, in maniera più o meno esplicita, che al posto di Zhang avrebbe esonerato Inzaghi da tempo ma Massimoparlando alla Gazzetta riconosce Nel presentare il derby di stasera l'ex presidente nerazzurro torna a quello del 2003 con il ricordo più forteComee Galliani, al tempo dell'euroderby 2003. Oggi la formula della relatività, E=mc2, si legge: Europa=2ClubMilanesi.Commenta per primo Massimoricorda l'euroderby nella semifinale di Champions League nel 2003. L'ex presidente dell'...penso che la scorderò mai: Kallon a tu per tu con Abbiati alla fine del ...

Inter, Moratti: 'Barella vendichi l'errore di Kallon, forse avrei ... Calciomercato.com

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Massimo Moratti ricorda l'euroderby nella semifinale di Champions League nel 2003. L'ex presidente dell'Inter ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Rieccoci, anche se è cambiato tutto. Allora avev ...