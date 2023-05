Monza-Napoli | arbitra Cosso di Reggio Calabria

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Come riporta il sito ufficiale delsarà l'arbitrodia dirigere35esima giornata di Serie A. Assistenti: Tolfo-Massara. IV Uomo: Rutella. VAR: Forneau-Marianiha diretto una sola volta gli azzurri in campionato:-Bologna 3-2 del 16 ottobre 2022

In casa Monza sono da valutare le condizioni di Pablo Marí uscito anzitempo nella gara contro il Torino per una botta all'anca.