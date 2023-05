Montepaschi è ripartito | trimestre chiuso con profitti inaspettati

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La cura da cavallo di un aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro a fine 2022 di cui 1,6 miliardi messi dallo Stato, l'uscita di oltre 4mila addetti e il rialzo dei tassi di interesse hanno resuscitato il Monte dei Paschi di Siena. La banca ha infattiil primodell'anno con un utile di 236 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai 10 milioni dello stesso periodo del 2022 ma anche in crescita del 51,3% rispetto ai 156 milioni delprecedente. Il dato è superiore al consensus degli analisti, che si attendevanoper 122 milioni, e lascia presagire il ritorno al dividendo che beneficerà anzitutto lo stato, azionista di controllo col 64%. «La banca - ha detto agli analisti l'amministratore delegato Luigi Lovaglio - è tornata ed è in ottima forma. Ci piace avere un eccesso di ...