(Di mercoledì 10 maggio 2023) Da Panorama del 25 aprile 2002 Vi piacciono le bugie? A me sì, ma solo se ben dette. Quando Silvio Berlusconi dice che, con le nomine Rai, è finalmente realizzato il pluralismo dell informazione, che lui a Mediaset non telefona dal 94, e varie amenità, provo il disagio tipico di chi sta di fronte a un bambino preso con le dita nella marmellata. Quando Piero Fassino e Francesco Rutelli fingono di non aver trattato la solita spartizione di reti e testate; quando ieri Rai dell opposizione, due su cinque, fanno «le ritrose»; quando l’Unità titola sul «sequestro governativo della Rai» e Il manifesto minaccia, ohibò!, lo sciopero del canone, provo esattamente lo stesso imbarazzo. Bugie mal dette. Il conflitto di interessi nel campo dell informazione è irrisolvibile, e il presidente delo e proprietario della Mediaset può al massimo ...

A differenza delle azioni statunitensi, che sono riuscite ad ottenereguadagni in giornata ,... Questo articolo non contieneo raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di ...In questo modo puoi ottenere l'accesso a varidi investimento automatizzati con pochi ... consentendoti anche investimentia partire da soli 50 euro per generare gradualmente maggiori ...Sul web, oltre ai classicisu come affrontare un colloquio di lavoro individuale ,o anche ... Ciò servirà a evitare che le aziende facciano offerte al ribasso a chi provenga da salari. ...

Modesti consigli per la nuova Rai Panorama

Le infezioni registrate, seppur sottostimate, restano alte. Se la situazione dovesse restare invariata, con una presenza del virus modesta durante la primavera e l'estate e una ripresa in autunno e ...Vitalizi, indennità speciali, nepotismo. I parlamentini locali hanno pochissimi poteri ma innumerevoli privilegi. E nessun controllo. E costano 1,4 miliardi ...