Moda e tagli capelli | la canotta in crochet di Veronica Peparini e il bob corto

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lainè la protagonista della primavera-estate 2023 e nell'ultimo periodo è stata sfoggiata anche da. Si può prendere ispirazione dal suo bob, per avere uno stile molto più giovanile. Adesso è arrivato il momento più adatto, per scoprire tutte le novità dei prossimi bollenti mesi. Tendenzeprimavera-estate 2023 Recentementeha indossato un paio di pantaloni a palazzo di colore bianco. La vita è rigorosamente alta e la gamba molto ampia. La ballerina ha sfoggiato anche unarosa e questa non può mai mancare nel guardaroba dei prossimi mesi. Il capo in questione è abbastanzae ha la spalla larga. Si tratta di un look davvero molto semplice e ...