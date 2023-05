“Miserabili estremisti” Gli ambientalisti usano la forza e contestano Lollobrigida

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Una contestazione ideologica, portata avanti non con gli strumenti del dialogo, tipici di una democrazia moderna. Ma togliendo, di fatto, la parola agli avversari, a chi ha idee diverse dalle proprie e va, quindi, combattuto. Come un nemico. Nuovo blitz degli, che ieri pomeriggio hanno fatto irruzione al festival nazionale sullo sviluppo sostenibile promosso dall'Asvis a Napoli. Gli attivisti di Fridays for Future sono saliti sul palco e hanno interrotto un intervento, video registrato, del ministro all'Agricoltura Francesco. Deliranti i motivi di tale protesta. «Siamo stanchi del greenwashing – hanno scritto sui social -. Siamo stanchi di leggere parole come futuro e sostenibile a fianco a sponsor come Unicredit, secondo istituto bancario italiano per finanziamento ai combustibili fossili. La transizione ecologica non si ...