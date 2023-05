Mio marito un mostro | abusava di nostra figlia

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - "Mioera un. Due anni fa ha molestato sessualmente. È successo diverse volte. Non solo le ha rovinato la vita ma l'ha anche uccisa". Lo ha detto Tefta Malaj la donna albanese del panettiere che a Torremaggiore, nel foggiano, ha ucciso laJessica di 16 anni, ha ferito la stessa donna e ha ucciso un pasticcere italiano sospettato di essere l'amante della moglie. La donna, ricoverata in ospedale a Foggia, è stata intervistata dalla trasmissione "Me Zemer te Hapur" della tv News 24 Albania. "Mio- ha raccontato ancora la donna alla tv albanese - aveva pianificato tutto. Stavamo tutti quanti dormendo a quell'ora. Mioha preso il bambino con il coltello in mano e lo voleva ammazzare, io mi sono buttata per salvarlo, poi ...