Milito | «Inter ottima stagione | la rosa ha qualcosa in più del Milan»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di questo Euroderby di Champions League e Diego, che sa bene cosa significa giocare certe partite con la maglia dell’, ha parlato del match ai microfoni di Prime Video. IL PASSATO – Diegorivive i suoi ricordi legati alle emozioni che solo la Champions League sa regalare: «Partite come questa le vivevo con molta tensione. Condividevo sempre la stanza con Cambiasso, ci mettevamo ansia a vicenda e io già mi immaginavo le giocate che dovevo fare in quella determinata partita. Io queste partite le vivevo tre volte: prima di giocarla, mentre la giocavo e anche dopo. La tensione è normale finché non fischia l’arbitro. Io e Zanetti ascoltavamo le canzoni per rilassarci, lui era quello che metteva più tranquillità, ma io pensavo comunque alla partita, sia prima che dopo, e la notte ...