, tandem Vlahovic - Di Maria dal primo minuto Per quanto concerne la possibile formazione, il ... Chiesa edovrebbero quindi partire dalla panchina ed essere due armi importanti a partita in ...I discorsi vanno avanti da mesi e laresta in pole. Un altro posto in mezzo al campo, a ... Come eventuale sostituto, a prescindere da Arek(il riscatto dal Marsiglia è fissato a 7 milioni), ...Obiettivi mercatoin attaccoDal punto di vista offensivo, invece, è possibile anche che la ... Vlahovic, infatti, è considerato centrale all'interno del progetto bianconero mentresembra ...

Milik-Juve, l'arrivo di Giuntoli cambia qualcosa Calciomercato.com

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...