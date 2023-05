Milano | senza fissa dimora violenta in tenda una donna in difficoltà | arrestato

(Di mercoledì 10 maggio 2023) È gravemente indiziato per la violenza sessuale avvenuta ain piazza Carbonari la notte tra il 28 e il 29 aprile il 32enne sottoposto a fermo dalla Polizia dopo l’emissione del provvedimento da parte del pubblico ministero Rosaria Stagnaro. Si tratta di un cittadino somalo, immigrato regolare, denunciato da unache aveva contattato le autorità dopo una violenza sessuale da parte di uno sconosciuto che l’aveva intercettata in centro e le aveva offerto ospitalità nel suo giaciglio di fortuna. Anche lei aveva aveva bisogno di un riparo e l’uomo, dopo aver guadagnato la sua fiducia, l’aveva portata in unanei giardini di piazza Carbonari e lì costretta a subire atti sessuali. Le indagini sono state avviate subito dalla sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di. ...

