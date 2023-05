Milano | fu protagonista a Expo 2015 | oggi una scultura omaggia Bruno Fael

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023), 10 mag. (Adnkronos) -rende omaggio al maestro, artista friulano profondamente legato alla città ambrosiana. In piazza Vesuvio è stata inauguratala'Il Pedone', frutto del legame tra. Si tratta di un'opera in acciaio Corten ossidato di tre metri d'altezza, frutto della meditazione interiore dell'artista: un percorso creativo generato dalle sensazioni e dalle emozioni percepite dapasseggiando per le vie dei quartieri cittadini. Con questacelebra l'artista nato a Sacile (Pn) nel 1935. Dal 1972 fino alla sua scomparsa avvenuta il 26 ottobrefudella vita ...