Milano | donna stuprata nella tenda | arrestato 32enne

(Di mercoledì 10 maggio 2023), 10 mag. (Adnkronos) - La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di– V Dipartimento, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero un cittadino somalo di 32 anni, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato per la violenza sessuale consumata tra il 28 e il 29 aprile scorso in piazza Carbonari a. L'indagine della squadra mobile, che ha portato al provvedimento restrittivo, è scaturita dalla denuncia di unache,mattinata di sabato 29 aprile, ha segnalato di essere stata vittima di una violenza sessuale commessanotte ad opera di uno sconosciuto. Quest'ultimo l'aveva intercettata la sera precedente in centro città e le aveva offerto assistenza e ospitalità nel proprio giaciglio di ...

Dopo l'addio di Alessandro Michele , Gucci continua a essere un'icona del lusso, guidata dalla visione del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno , che debutterà aModadi settembre ......() in un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque. Quando le cinque squadre dei vigili di fuoco intervenute sono riuscite a domare le fiamme hanno trovata morta unadisabile ...Unaè morta ieri sera nell'incendio della sua casa a Cornaredo, provincia di. Il rogo è scoppiato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Primo Levi 5/a. Alle 22 circa sono ...

Milano, donna sotto shock: "Violentata nel bagno della discoteca" TGCOM

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – V Dipartimento, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero un ...Serata movimentata alla Stazione Centrale. Un uomo ha seminato il caos: prima ha importunato una donna e poi ha tentato di rubare la pistola ad uno degli agenti intervenuti. L’uomo, marocchino di 18 a ...