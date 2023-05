Milan squadra di Serie B | senza arbitri e catenaccio non si salva

(Di mercoledì 10 maggio 2023)-Inter Champions League. Ladi Simone Inzaghi vince fuori casa per 2-0, ma il risultato poteva essere più largo. IlLeao, fuori per infortunio e con Bennacer costretto alla sostituzione, non riesce a fare grandi cose contro l’Inter. Anzi lanerazzurra è uno schiacciasassi. L’Inter sblocca subito e dopo 8 minuti segna Dzeko, ma al minuto 11 arriva anche il raddoppio con Mkhitaryan. Ma l’Inter è assoluta padrona del campo con Calhanoglu colpisce un palo. Poi l’arbitro prima assegna un rigore a Lautaro e poi il Var lo richiama al monitor e cambia la decisione. A fine primo tempo l’Inter poteva farne almeno quattro di gol. Ma non cambia la sostanza. Ilorganizzazione, né idee e quando non puoi fare ...

L' Inter si aggiudica la sfida di andata dell'Euroderby di Champions , nominalmente in trasferta, contro il. Ladi Simone Inzaghi con un avvio fulminante si porta avanti 2 - 0 in dieci minuti con Dzeko e Mkhitaryan, e poi conduce in porto questa gara di andata a San Siro, sfiorando a più ...Le pagelle del. Maignan 7: nulla poteva sui due gol nerazzurri ma ha messo mani e piedi per sventarne altri due. Non stecca mai, è il fuoriclasse di unache ha trovato nel suo estremo ...... i cambi di Pioli fanno però scattare la polemicaUndici minuti di incubo per il. L'inizio ... Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itLadi Pioli è apparsa in netta difficoltà e ha dovuto fare i ...

Il primo tempo finisce con l’Inter meritatamente avanti e un Milan mai pericoloso dalle parti di Onana. Nella ripresa la squadra di Pioli prova a reagire e si butta in avanti alla ricerca del gol per ...Voti e giudizi dei protagonisti dell’Euroderby andato in scena stasera al ‘Meazza’ e valevole per l’andata delle semifinali di Champions League MILAN Maignan 6 – Non sembra avere molte responsabilità ...