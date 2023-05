Formazioni ufficiali- Inter: le scelte die Inzaghi per l'andata delle semifinali di Champions League Comunicate le formazioni ufficiali diInter, match d'andata delle semifinali di Champions League. ...... dove ilera in ritiro in vista della semifinale di andata di Champions League in programma questa sera. Nella presentazione del match, ieri, Stefanoaveva spiegato: 'Rafa sarà convocato ...Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Giroud, Brahim Diaz. All.Inter (3 - 5 - 2): Onana; Darmian,...

Le dichiarazioni di Stefano Pioli nel pre-gara di Milan-Inter, match valido per le semifinali di andata di questa Champions League ...“Il provino di Leao non ha funzionato. Ci abbiamo provato oggi ma sentiva ancora fastidio. Andremo oltre a lui e giocheremo in un altro modo con altre caratteristiche ma sempre da sqaudra e compatti“.