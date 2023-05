Milan | Pioli | «Non ha funzionato il provino | Leao ha ancora fastidio»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato a Prime Video nel pre-partita dell’Euroderby contro l’Inter di stasera Stefano, allenatore del, ha parlato a Prime Video. PAROLE – «Non hailhae giochiamo con altre caratteristiche. Se giocheremo da squadra compatta e solida ci giocheremo il match nel migliore dei modi. Servirà grande entusiasmo ed energia, così si affrontano queste partite. Ci sono tante emozioni ma dobbiamo giocare con tanta energia, cuore e con tanta lucidità, quello può fare la differenza. E’ una partita che vale tanto, è un match che si deciderà in 180?, però vogliamo vincere. Ho spazio per il tatuaggio della Champions».

La vigilia del, però, è stata movimentata soprattutto dal caso Leao . L'attaccante portoghese - alla fine - non è stato rischiato da. Al posto del fuoriclasse portoghese agirà ...Poche sorprese nella scelta dei titolari da parte di Stefanoe Simone Inzaghi . Per ill'incognita più grande era rappresentata da Leao , assente a causa dell'infortunio rimediato in campionato contro la Lazio. Al suo posto Saelemaekers , sulla ...

Sono ufficiali le formazioni dell'Euroderby: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. A disposizione: ...Sarà l'Inter o il Milan a volare a Istanbul per l'atto conclusivo della Champions League 2023 che si giocherà sabato 10 giugno allo stadio Ataturk di Istanbul Lo scopriremo tra sei giorni esatti, in ...