Milan | Pioli | «I ragazzi sono consapevoli che il risultato non è quello che volevamo»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato a Prime Video dopo la sconfitta nell’Euroderby contro l’Inter Stefano, allenatore del, ha parlato a Prime Video. PAROLE – «Dovremo avere un approccio energico, intenso e più qualitativo di oggi. Dobbiamo alzare il livello e metter in campo una prestazione diversa da quella del primo tempo e più simile a quella del secondo. Iche ilnon èche. C’è delusione e voglia di fare meglio al ritorno. La mia arrabbiatura con l’arbitro? Ho visto in tante situazioni due pesi e due misure. Se Leao recupera? Vediamo. Oggi non era in condizione, vediamo tra sei giorni e la speranza è che giochi».

