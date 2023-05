Milan | Leao vicino al rinnovo | la linea del club rossonero | PM NEWS

- Inter, scelta finale sulla convocazione diper il derby di Champions League: cosa ha deciso Pioli Come riferito da Sky Sport, Stefano Pioli ha deciso per la convocazione di Rafaelin ...Vent'anni dopo la storica semifinale del 2023, in questo momento è un incontro equilibrato nonostante l'Inter stia meglio del, poi capiremo sesarà o meno della partita. Mi aspetto due ...e Rafaelmolto vicini al rinnovo. A pochissime ore dal fischio d'inizio della semifinale d'andata di Champions League, club e giocatore vedono in dirittura d'arrivo il lungo cammino per l'...

Leao, finalmente il rinnovo! Rafa si lega al Milan fino al 2028: le cifre La Gazzetta dello Sport

Ultim’ora Milan, è arrivata la decisione di Stefano Pioli sul possibile impiego di Rafael Leao per la semifinale d’andata di stasera. Questa mattina il portoghese ha sostenuto il provino decisivo per ...Milan e Rafael Leao molto vicini al rinnovo. A pochissime ore dal fischio d'inizio della semifinale d'andata di Champions League, club e giocatore vedono in dirittura d'arrivo il lungo cammino per l'a ...