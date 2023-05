Milan | Leao è vicinissimo al rinnovo di contratto

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ile Rafaelsono molto vicini al, notizia che arriva a pochissime ore dal fischio d’inizio della semifinale d’andata di Champions League tra i rossoneri e l’Inter. Il prolungamento dell’accordo tra la società e il portoghese nasce dalla forte volontà, da parte del giocatore e delstesso, di trovare un accordo a breve e potrebbe trovare la sintesi nella firma per l’intesa sin dalle prossime ore. La vicenda delcontrattuale diha vissuto nelle ultime settimane un’accelerazione, dopo lo sblocco dell’impasse sui 16,5 milioni richiesti dallo Sporting Lisbona (divenuti 22 per via degli interessi maturati) per il passaggio al Lille nel 2018, con il club francese chiamato a farsi carico del debito che l’attaccante aveva con il suo vecchio club dopo ...

e Rafaelmolto vicini al rinnovo. A pochissime ore dal fischio d'inizio della semifinale d'andata di Champions League, club e giocatore vedono in dirittura d'arrivo il lungo cammino per l'...... su Rafaelci sono grosse novità in tema mercato. Come appreso da Calciomercato.it, ile il portoghese hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel ......//t.co/IDtaYXtqyX pic.twitter.com/BZOPSIZ9ru- Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 10, 2023, scelta l'alternativa a: ecco chi giocaLe possibilità che il portoghese possa giocare contro i ...

Leao, finalmente il rinnovo! Rafa si lega al Milan fino al 2028: le cifre La Gazzetta dello Sport

Milan e Rafael Leao molto vicini al rinnovo. A pochissime ore dal fischio d'inizio della semifinale d'andata di Champions League, club e giocatore vedono in dirittura d'arrivo il lungo cammino per l'a ...Il Milan e Rafael Leao hanno finalmente trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Sette milioni di euro netti a stagione con l’aggiunta di due milioni di buonentrata e l’aumento della clausola r ...