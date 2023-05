Milan | Leao arriva in ritiro Crescono le speranze | la decisione dopo la riunione tecnica

Delmi piace tantissimo, è un giocatore fenomenale. Contro di noi non ci sarà Vediamo, non si sa mai…'. E Pellegrini ci sarà 'Stasera no, ma al ritorno sarò in tribuna'. Pronto a ...... Stasera luci accese a San Siro per l'Euroderby- Inter. Stadio sold out, con il record di incassi di oltre 10 milioni di euro. Tra i rossoneri non dovrebbe farcelainfortunato. Attesa per ......%s Foto rimanenti Champions League Le probabili formazioni di- Inter Tante certezze e qualche dubbio in vista della semifinale di andata di Champions. Per Pioli tutto ruota intorno a: il ...

Come riporta Sky Sport, Rafael Leão dopo aver svolto il testo fisico a Milanello è arrivato in ritiro con la squadra ma una decisione verrà presa soltanto nel pomeriggio dopo la riunione tecnica. ULTI ...Crescono le speranze per il Milan. Dopo aver svolto il provino in solitaria a Milanello, Rafael Leao è arrivato in ritiro all'hotel Melià. Accolto da una folla di tifosi rossoneri, il rossonero è appa ...