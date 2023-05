Milan | Kaka | «In partite del genere serve gestire le emozioni»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le parole di, ex pallone d’oro del, in vista della semifinale di questa sera dei rossoneri contro l’Inter Intervistato dal Corriere della Sera, Kakà ha parlato del derby di Champions League trae Inter. Di seguito le sue parole.DEL PASSATO – «Quando l’ho affrontato io nel 2005, c’era elettricità nell’area. È importante in questela gestione delle» DE KETELAERE – «I paragoni non mi sono mai piaciuti. Se avessi la possibilità di suggerirgli qualcosa, gli direi di andare in campo con la mente libera» LEAO – «Gli auguro di sistemare al più presto la questione multa. Mi piace da impazzire e vorrei che restasse al» EURODERBY – «Le armi del? La velocità di Leao, se recupera e l’opportunismo ...

Tmw Milan-Inter con o senza Leao Il portoghese è arrivato a Milanello: via al provino decisivo In casa Milan i fari sono tutti puntati Rafael Leao, il vero ago della… Leggi ...Ricardo Kakà è stato intervistato nello speciale del Corriere della Sera sull'euroderby tra Milan e Inter che oggi vivranno la gara di andata a San Siro.