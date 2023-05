Milan-Inter | una semifinale inaspettata | occhi verso Instabul

... in vista della semifinale di questa sera dei rossoneri contro l'Intervistato dal Corriere della Sera, Kakà ha parlato del derby di Champions League tra. Di seguito le sue parole. ...'Zero a zero anche ieri 'stoqui'. Pensi, maestro Jannacci: nel 2003, lo 0 - 0 bastò ai rossoneri per eliminare l'in semifinale di Champions League e per battere la Juventus in finale. Era il 1974 quando Enzo, ...Il giovane Marcenaro è stato scelto per- Sassuolo, mentre l'esperto Doveri dirigerà la delicata sfida tra Spezia e. La lista Lazio - Lecce (12/05, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli

LIVE MN - Verso Milan-Inter: la decisione su Leao verrà presa solo dopo la riunione tecnica Milan News

Fabrizio Biasin, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter e del momento degli attaccanti. Ha poi aggiunto qualcosa sull’eventuale Finale di Champions League. SOTTO LA MEDIA ...In un San Siro sold out alle ore 21 va in scena la gara d’andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Il derby di Milano con in palio una finale europea, come 20 anni fa. Il primo a ...