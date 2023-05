Milan-Inter | Trevisani | “M’aspetto un Milan aggressivo anche senza Leao”

Commenta per primo Questa sera alle 21 la semifinale di andata di Champions League tra. Ecco come la sfida tra le due italiane viene vista dai siti spagnoli, inglesi e francesi.Commenta per primoè anche Satta - Canalis. Nel giorno dell'attesissimo match d'anadata delle semifinali di Champions League fra rossoneri e nerazzurri, in programma questa sera al Meazza alle 21, scendono ...È il giorno didi Champions League e della semifinale di andata: l'avvicinamento all'EuroderbyL'attesa sta per finire. È il giorno dell'Euroderby e della semifinale di andata di Champions League tra ...

Il calciatore del Milan, Rafael Leao, è arrivato all'hotel Meilà di Milano, ma secondo quanto ci risulta, si va verso il no per l'Inter Dopo i controlli e il… Leggi ...Dall’ultima volta sono cambiate tante cose. I protagonisti in campo, ovviamente. La metropolitana, che adesso scarica davanti a San Siro migliaia e migliaia di tifosi e allora non c’era. La città, che ...