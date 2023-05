Milan-Inter | Pioli | “Loro precisi tecnicamente e abili a vincere i duelli”

Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato a Prime Video dopo la vittoria dell'Euroderby contro ilSimone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato a Prime Video. PAROLE - "Sono soddisfatto. Abbiamo fatto una grande gara, anche se potevamo segnare di più. Siamo in vantaggio, ma ci sarà un ...Troppoper questospuntato per l'assenza di Leao, che ha dovuto assistere dalla tribuna di un San Siro da tutto esaurito al pesante 2 - 0 inflitto dagli interisti ai cugini rossoneri nell'andata ...8 A margine della sfida contro il, il tecnico dell', Simone Inzaghi , ha parlato ai microfoni di Prime . 'Potevamo fare più dei due gol, ma adesso sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo per realizzare un ...

È terminata la gara d’andata delle semifinali di Champions League che ha visto contrapposte in un derby europeo il Milan e l’Inter. Nulla da fare per gli uomini di Pioli, che si sono dovuti arrendere ...Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato così della sconfitta contro l'Inter: "La loro fase offensiva ci ha messo in difficoltà, ...