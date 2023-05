Milan-Inter | Pioli | “Ci dobbiamo credere | speriamo Leao ce la faccia”

... non so perché ho usato questa metafora visto che non capisco di calcio", ha detto l'attrice riferendosi alla semifinale disputata questa sera, mercoledì 10 maggio, trae conclusasi con ...Sei giorni alla partita di ritorno, basterà a Pioli Il discorso non è chiuso ma l'ha un vantaggio considerevole. E avrebbe potuto ...Gli errori sui due gol dell'arrivati da due dei giocatori simbolo deldi Pioli. Una serata da dimenticare, ma il discorso qualificazione non ...

Al termine della partita tra Milan ed Inter, valida per l’andata della semifinale di Champions League, ha parlato ai microfoni di TV8 Simone Inzaghi. Orta è giusto essere felici ma sappiamo che ci ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.05 La nostra Diretta LIVE termina qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.03 Ricordiamo che, nell'altra se ...