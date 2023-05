Milan-Inter | Onana | “Senza Leao non cambia nulla L’importante siamo noi”

Stefano Pioli, allenatore del, ha parlato a Prime Video nel pre - partita dell'Euroderby contro l'di stasera Stefano Pioli, allenatore del, ha parlato a Prime Video. PAROLE - "Non ha funzionato il provino, Leao ha ancora fastidio e giochiamo con altre caratteristiche. Se giocheremo da ..., l'Euroderby è finalmente realtà: tutto pronto per l'inizio della gara d'andata della semifinale di Champions League. Le luci di tutta Europa saranno accese su San Siro. L'attesa è ...Novità anche in casa, con Inzaghi che preferisce Calhanoglu regista al posto di Brozovic e Dzeko a fianco di Lautaro al posto di Lukaku . Formazione(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, ...

LIVE - Euroderby, sale l'attesa per Milan-Inter: Leao assente! Fantacalcio ®

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valido per l'andata della semifinale di Champions League: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, ...Sono ufficiali le formazioni dell'Euroderby: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. A disposizione: ...