Milan-Inter oggi in tv | Champions League 2023 | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Eccoci, finalmente.si gioca questa sera a San Siro, ore 21. La partita più attesa, l’euroderby di, primo capitolo della semifinale della coppa più ambita e desiderata. E sarà visibile a tutti. In televisione su TV8, in. Oppure in, sia gratuitamente (su tv8.it) che previo abbonamento (su Amazon Prime Video). Una gran bella notizia per gli amanti del pallone, non solo per i tifosi rossoneri e nerazzurri, che potranno godersela sul divano di casa. Come succedeva una volta, ai tempi dell’allora Coppa dei Campioni. Il caso vuole che la gara di andata si giochi di mercoledì. Un altro elemento che riporta la mente al passato, quando si aspettava con ansia e trepidazione il cosiddetto “mercoledì di coppe”. Le partite si disputavano tutte in una ...