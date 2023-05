Milan-Inter | Mauro | 'Se si guardano le rose Inzaghi ha qualcosa in più Nerazzurri favoriti'

Da staserasi contendono la possibilità di andare in finale di Champions League: chi vince si prende tutto, ancora più del ...La tensione da Euroderby per la semifinale di Champions trasi sente anche in altri ambiti. A Repubblica ne ha parlato Nicolò Melli. Il coach dell'Olimpia Milano tifa infatti: "Ho già fatto i complimenti a Ettore per il passaggio del turno ...Massimo Moratti , ex presidente dell', è caldo in vista della sfida europea contro ilche vale la finale di Champions League. Nella sua analisi sui fatti nerazzurri, non può esimersi dal commentare la situazione di Simone ...

Champions League, Milan-Inter: probabili formazioni, diretta tv e statistiche Milan News

. Queste le parole dell’ex centrocampista olandese Wesley Sneijder, ex centrocampista nerazzurro, parla così dell’euroderby tra Milan e Inter. Le sue dichiarazioni a Sport Mediaset. «Non c’è una favor ...Oggi è il giorno della seconda semifinale di Champions League tra Milan ed Inter, valida per un posto all'ultimo atto della massima competizione europea che si svolgerà il prossimo 10 giugno alla Atat ...