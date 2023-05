Milan-Inter | Matteo Salvini l’aveva predetto…

(Di mercoledì 10 maggio 2023), noto tifoso del, ha espresso il suo pronostico ‘scaramantico’ sulla sfida di Champions League tra. E’ in corso il tanto atteso euroderby di Champions League tra, ministro e noto tifosoista, è statocettato dai giornalisti all’uscita dal palazzo di Montecitorio. Nonostante le domande politiche a cui è abituato a rispondere, una delle richieste più gettonate riguardava la possibile vincitrice del match di stasera. Con un sorriso sulle labbra,ha risposto in modo scaramantico e lapidario: “Vinceranno i nerazzurri”. Unoggettivo quello andato in scena stasera ai microfoni dei ...

Commenta per primo Spettacolo in campo, ma anche in tutto lo stadio Meazza:si sfidano nell'andata delle semifinali di Champions League, e le due tifoserie, oggi soprattutto quella rossonera che è formalmente in casa, hanno profuso il massimo sforzo. Nella ...A San Siro, il match valido per l'andata della semifinale Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per l'andata della semifinale di Champions League ...... a San Siro sono arrivati alla spicciolata tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, attesi per la semifinale di andata tra. Nella lista delle personale attese, Nole ...

Milan-Inter 0-2: gol di Dzeko e Mkhitaryan! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Simone Inzaghi ha preso il grosso delle decisioni e, secondo Sky Sport, avrebbe ragionato molto sul giocatore a cui affidare la cabina di regia. L’Inter si prepara a… Leggi ...L’Inter trova subito il raddoppio contro il Milan nel derby. All’11’ ripartenza sulla sinistra di Dimarco che crossa basso al limite dell’area, Lautaro fa un velo per Mkhitaryan. L’armeno arriva tutto ...