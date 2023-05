Milan-Inter | la profezia dei numeri | ecco come può finire stasera | quadro ribaltato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Si dice che il derby azzeri il dislivello. Ma fino al calcio d'inizio è lecito chiedersi se esiste, questo dislivello. Almeno sulla carta, in linea teorica, l'è superiore al? O il contrario? Oppure sono due squadre alla pari? Vediamo. PORTIERI Si parte con il botto: Onana contro Maignan. Vince il secondo ma questo non significa che il primo sia di livello inferiore. Anzi, l'è in semifinale di Champions proprio grazie alle prodezze di Onana contro il Porto e il Benfica in quantità superiore rispetto a quelle richieste a Maignan, la cui dote è concentrata nell'vento su Di Lorenzo nel finale dell'andata dei quarti contro il Napoli. In generale,o è di nuovo in buonissime mani,negli anni dei Dida o dei Julio Cesar, quando si alzava la Champions. ...