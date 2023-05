Milan-Inter | Julio Cesar in lacrime prima del derby di Champions

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023)sono in campo per ildi semifinale diLeague. Pubblico delle grandi occasioni a San Siro, lo spettacolo dei tifosi è mozzafiato e la coreografia da stropicciarsi gli occhi. Inizio clamoroso della squadra di Simone Inzaghi che si porta in doppio vantaggio, i rossoneri non sono scesi in campo e hanno trovato subito grandi difficoltà. Uno-due micidiale dei nerazzurri: ilsi sblocca con una grande girata di Dzeko, poi il raddoppio di Mkhitaryan. Emozionidel match, in particolar modo non sono passate inosservate ledell’ex portiere. Il brasiliano è stato un grande protagonista del Triplete dei nerazzurri e non è riuscito a trattenere le. Il ricordo è al ...