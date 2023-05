Milan-Inter | Inzaghi pensa ad un cambio a centrocampo – Sky

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Manca ormai poco a, si stanno svolgendo le rifiniture. Andrea Paventi ha dato aggiornamenti sui nerazzurri da Appiano Gentile per Sky Sport, possibile una sorpresa a– Andrea Paventi ha mandato gli ultimi aggiornamenti dalla rifinitura dell’: «Bisogna aspettare la rifinitura per la formazione di, D’Ambrosio è recuperato. Gosens ha lavorato con il gruppo, dovrebbe perciò esserci tra i convocati. Per la formazione non cambierà nulla con o senza Leao, giocheranno sia Dumfries che Darmian sulla destra dal primo minuto. Lì sono complicate le scelte. Calhanoglu dovrebbe essere la sorpresa, in alternativa a Mkhitaryan dano di sinistra a. Brozovic giocherà, il dubbio per questa sera sarà ...

'Sulla carta l'è favorita, se Leao non giocherà può avere qualcosa in più. Leao è troppo importante, per ilè fondamentale, è uno dei giocatori che decidono le partite. Mi auguro che la ..., QUANTO HANNO INCASSATO - Come scrive Calcio e Finanza i lè già arrivato a quota 85 milioni di euro, mentre l'incasso dell'è di poco più di 82 milioni di euro , secondo ...Da staserasi contendono la possibilità di andare in finale di Champions League: chi vince si prende tutto, ancora più del ...

Champions League, Milan-Inter: probabili formazioni, diretta tv e statistiche Milan News

Dove vedere in diretta tv e streaming Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League: le probabili formazioni e le quote scommesse del match di oggi mercoledì 10 maggio.Da stasera Inter e Milan si contendono la possibilità di andare in finale di Champions League: chi vince si prende tutto, ancora più del solito ...