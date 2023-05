Milan-Inter | Inzaghi | “ci manca ancora un pezzo” Pioli | “l’arbitro? Due pesi e due misure”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) E’ dell’il primo atto della semifinale di Champions League, la sfida di San Siro si è conclusa sul risultato di 0-2. Uno-due micidiale della squadra di Simone, le reti nei primi minuti sono state realizzate da Dzeko e Mkhitaryan. Soddisfatto Simone: “Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, siamo in vantaggio ma non èfatta. Siamo sempre stati lucidi in ogni centimetro del campo, siamo felici ma ciun. Tra 72 ore abbiamo una partita importantissima contro il Sassuolo, dovremo valutare le condizioni dei calciatori”.non ha intenzione di arrendersi: “l’ha giocato meglio nel primo tempo, noi nel secondo tempo. Nei primi minuti abbiamo sbagliato troppi palloni, non siamo ...