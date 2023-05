Milan-Inter | i nerazzurri non possono usare il loro spogliatoio | il motivo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Curioso retroscena svelato dalle telecamere di Amazon Prime Video a pochi minuti dall’Euroderby di Champions League traed. A giocare l’andata “in casa”, sono infatti i rossoneri di Pioli e quindi, “gli ospiti” di San Siro, saranno idi Inzaghi. Per questo quindi, paradossalmente, l’sarà obbligata adgli spogliatoi dello stadioese dedicati alla “squadra ospite”, non potendo usufruire delstesso spogliatoi tutto nerazzurro come sempre capita nelle gare minalesi. Ovviamente, la stessa cosa, ma oppositamente, avverrà settimana prossima, quando sarà ila dover usufruire delloospite. SportFace.

Novità anche in casa, con Inzaghi che preferisce Calhanoglu regista al posto di Brozovic e Dzeko a fianco di Lautaro al posto di Lukaku . Formazione(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, ...Commenta per primo Stefano Pioli ha parlato così a Prime Video prima della della semifinale di Champions: 'Il provino di Leao non ha funzionato, ha ancora fastidio, giocheremo con altre caratteristiche. Come si va oltre Leao Col gioco di squadra, come sempre. Se giocheremo da squadra ...FATTORI CHE POSSONO FARE LA DIFFERENZA - 'La verità è che non mi preoccupo delma dell'. Ci siamo allenati bene, mi aspetto una grande gara, ci siamo allenati benissimo, siamo preparati e ...

Euroderby Milan-Inter: non c'è stata partita, il portoghese ha stravinto. Lui in nerazzurro, più che raddoppiato Lautaro Martinez ...Champions 2022/2023, Semifinale. Le ultime notizie sulla partita Milan-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.