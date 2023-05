Milan-Inter | gruppo di tifosi rossoneri incita la squadra sotto l’hotel

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Intorno alle ore 18, un foltodidelsi è ritrovato in Via Masaccio, proprioche sta ospitando il ritiro delladi Stefano Pioli. Tanti cori e bandiere che sventolano: così i supporterstanno sostenendo la loro formazione a poche ore dal derby di Champions League, la semifinale d’andata che vedrà ilopposto all’di Simone Inzaghi, con l’obiettivo di tornare nella più prestigiosa finale a livello europeo per la prima volta dal 2007. Al momento non c’è stata alcuna tensione a parte qualche problema di traffico. La Polizia Locale ha inviato un paio di pattuglie per gestire la viabilità. SportFace.

Commenta per primo E' il giorno di, l'EuroDerby torna in una semifinale di Champions League dopo vent'anni e mette in palio la finale di Istanbul. Attilio Fontana , presidente della Regione Lombardia e tifoso rossonero, ...MILANO - A vent'anni di distanza dall'ultima volta,tornano a contendersi la finale di Champions League . Questa sera, nel primo dei due round a San Siro validi per la semifinale della coppa regina, in palio pure altri 15,5 milioni di ...A poche ore dal fischio di inizio della semifinale d'andata di Champions League traappare improbabile che Rafael Leao scenda in campo. Nel pomeriggio il portoghese non ha partecipato alla seduta di rifinitura: si è allenato a parte, segno che difficilmente Stefano ...

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto queste considerazioni sull'euroderby di questa sera tra Milan e Inter ...CHAMPIONS LEAGUE Ci siamo, tutto pronto per il derby della semifinale d'andata di Champions League acmilan.com È quel giorno lì, è quella sera lì. La partita che tutti sognano di giocare per… Leggi ...