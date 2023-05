Milan-Inter | formazioni ufficiali | Pioli avanza Bennacer | Inzaghi sceglie Dzeko

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nella serata di mercoledì 10 maggio alle ore 21:00 andrà in scena il primo atto della semifinale di Champions League tra. In uno stadio Giuseppe Meazza tutto esaurito, si affrontano le due squadreesi per quella che si può definire una vera e propria “resa dei conti”. Sarà infatti il quarto derby stagionale, che sarà seguito poi dal quinto nella partita di ritorno. Ilgiunge alla semifinale dopo aver eliminato ai quarti di finale il Napoli. Decisiva la vittoria di San Siro per 1-0 grazie alla rete didurante la gara d’andata. La sfida di ritorno si è invece conclusa col punteggio di 1-1. L’nel turno precedente si è sbarazzato del Benfica: qualificazione già ipotecata in terra portoghese grazie ad un secco 0-2, replicato poi successivamente ...

Rafael Leao non giocherà l'andata del derby di Champions League. Il portoghese, infortunato sabato nella sfida con la Lazio , ha dovuto alzare bandiera bianca. Andrà in tribuna. Rafael Leao ha firmato il rinnovo di contratto con il, accordo ..., Leao non è partito con il resto dei compagni sul pullman verso San Siro: le ultime sul portoghese Stando a quanto riferisce Sky Sport, ilha lasciato da poco l'hotel dove i ...MILANO - E' la grande serata del derby di Milano in Champions League. A San Siro va in scena la sfida tra, valida per l'andata delle semifinali di Champions League. In palio c'è il pass per la finalissima del 10 giugno a Istanbul. Il match decisivo di ritorno è in programma martedì ...

Milan-Inter di Champions, formazioni ufficiali e ultime notizie | Leao non c’è, va in tribuna. Intesa per il... Corriere della Sera

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valido per l'andata della semifinale di Champions League: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, ...Milan - Inter: ecco le formazioni ufficiali della gara d'andata della semifinale di Champions League 2022/23 in programma alle 21.00.