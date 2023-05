Milan-Inter | formazioni ufficiali | Inzaghi sfida Pioli senza due titolari

(Di mercoledì 10 maggio 2023)tra poco in campo per la partita di andata delle Semifinali di UEFA Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21:00 ao, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, dove va in scena il primo atto del Derby dio versionenazionale.rinuncia inizialmente sia a Brozovic sia a Lukaku. Di seguito lediin Champions League(4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria ©, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 10 Brahim Diaz, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers; 9 Giroud. A disposizione: 83 Mirante, 92 Nava; 5 Ballo-Touré, 12 Rebic, 20 Kalulu, 27 Origi, 28 Thiaw, 30 Messias, 32 Pobega, 46 Gabbia, 90 De Ketelaere. Allenatore: ...

In Italia, invece, nessuno si è fidato delle squadre italiane e infatti noi, Fiorentina,e Juve abbiamo giocato partite a metà settimana che non ci hanno permesso di anticipare a venerdì.Commenta per primo A poche ore dal fischio d'inizio dell'Euroderbyarrivano aggiornamenti importanti sulla possibile presenza di Rafael Leao . Il portoghese, in dubbio fino a poco fa, non è salito sul pullman che porta ildall'Hotel Melià a San ...Commenta per primo, semifinale di Champions League 2022/2023, doveva essere trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video , come da bando diritti tv. Ma in questo caso entra in gioco la legge dello ...

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valido per l'andata della semifinale di Champions League: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, ...Inter quanto vale finale Champions È tutto pronto a San Siro per la sfida di andata tra Milan e Inter, protagoniste di un entusiasmante derby in semifinale di Champions League, il terzo della storia ...