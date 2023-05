Milan-Inter | formazioni ufficiali | Inzaghi sfida Pioli senza due titolari!

(Di mercoledì 10 maggio 2023)tra poco in campo per la partita di andata delle Semifinali di UEFA Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21:00 ao, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, dove va in scena il primo atto del Derby dio versionenazionale.rinuncia inizialmente sia a Brozovic sia a Lukaku, che per ora si siedono in panchina. Lautaro Martinez capitano. Di seguito lediin Champions League(4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria ©, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 10 Brahim Diaz, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers; 9 Giroud. A disposizione: 83 Mirante, 92 Nava; 5 Ballo-Touré, 12 Rebic, 20 Kalulu, 27 Origi, 28 Thiaw, 30 ...

Rafael Leao non giocherà l'andata del derby di Champions League. Il portoghese, infortunato sabato nella sfida con la Lazio, ha dovuto alzare bandiera bianca. Andrà in tribuna.

