Milan-Inter | emessi 9 DASPO | tifosi rossoneri tentano ingresso senza biglietto

(Di mercoledì 10 maggio 2023)da parte della Questura dio nei confronti di altrettanti giovani, tra cui una ragazza, per aver forzato i varchi d’dello stadio San Siro per accedervi, prima del fischio d’inizio della sfida tra. Diverse le forze dell’ordine impegnate quest’oggi nel contenimento di oltre 75 mila persone. Le attività partecipate da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e, per la parte di competenza, dalla Polizia Locale, e costantemente monitorate dall’elicottero del 2^ Reparto Volo della Polizia di Stato si sono particolarmente concentrate sui varchi di accesso all’impianto e nelle vie limitrofe. SportFace.

Milan-Inter 0-2: gol di Dzeko e Mkhitaryan! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

MILAN-INTER 0-2 (8' Dzeko, 11' Mkhitaryan) LA PARTITA LIVE 84' - Punizione interessante per il Milan. 83' - Pallone invitante di Barella per Gagliardini ...82' - Nel Milan, Pobega e Kalulu rilevano Diaz e Calabria. 81' - Messias si accentra e tira, Darmian ci mette il piede e smorza la conclusione controllata da Onana. 50' pt - Finisce qui il primo tempo ...