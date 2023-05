Milan-Inter | è finita l’attesa per il terzo Euroderby della storia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ad inizio stagione nessuno si sarebbe mai aspettato un derby dio in semifinale di Champions., però, partita dopo partita hanno dimostrato di saperci ancora fare con la massima competizione europea per club, superando i propri limiti e battendo con determinazione avversari molto più quotati sulla carta. Adesso, dopo giorni di attesa, è il momento del verdetto: solo una andrà ad Istanbul a giocarsi la coppa contro la vincente di Real Madrid-Mancester City. Da un lato la spavalderia dei giovani rossoneri mixata all’esperienza di veterani di questa competizione, dall’altro, la ritrovata compattezza dei nerazzurri, che in Europa non hanno mai vinto contro i cugini. Neglidi 2003 e 2005, entrambi in Champions, a passare il turno infatti fu sempre il Diavolo. Ecco quindi un flashback di tutti i ...

si sono ritrovate faccia a faccia già nella semifinale del 2003 e ai quarti di finale nel 2005: ma chi c'era in quelle sfide e cosa fanno oggi quei protagonisti

I pronostici di mercoledì 10 maggio: c'è Milan-Inter per le semifinali di Champions League e altri campionati tra cui il Brasileirão.