Milan-Inter | Dzeko e Mkhitaryan meravigliano San Siro | la reazione di Tramontana VIDEO

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ilcon l’esultanza di Filippoin0-2, match valevole per la gara d’andata della semifinale di Champions League 2022/23. Grande gioia per il noto tifoso nerazzurro, che festeggia un’importante vittoria in ottica finale. La squadra di Inzaghi si è portata subito in un doppio vantaggio grazie alle reti di, entrambe di pregevole fattura. Di seguito le reazioni di, storico telecronista tifoso nerazzurro. SportFace.

L'si aggiudica la sfida di andata dell'Euroderby di Champions , nominalmente in trasferta, contro il. La squadra di Simone Inzaghi con un avvio fulminante si porta avanti 2 - 0 in dieci ...22.56 Champions League,0 - 2 Successo 'in trasferta' per l'nel primo atto della semifinale Champions.battuto 0 - 2 grazie a una partenza razzo dei nerazzurri. Nel ritorno di martedì a Pioli serve ...A San Siro, il match valido per l'andata della semifinale Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per l'andata della semifinale di Champions League ...

Milan-Inter 0-2: gol di Dzeko e Mkhitaryan! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Milan Inter: il dato sugli spettatori e l’incasso della sfida di Champions League a San Siro nella serata di mercoledì. I dettagli Come appreso dalla nostra redazione, ad assistere al match tra Milan ...La partenza dell’Inter nel primo tempo è stata straordinaria e inattesa. Due colpi al mento nei primi 11 minuti hanno freddato il Milan, con due super gol di Dzeko e Mkhitaryan e hanno regalato la vit ...