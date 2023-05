Milan-Inter | David di Donatello o Pirati dei Caraibi? La tv del 10 maggio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 10su Tv8 si potrà vedere in diretta la partita di calcio fra, valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “di”, condotto da Carlo Conti con Matilde Gioli. In diretta dallo Studio 2 di Cinecittà la 68esima edizione dei premidiper celebrare il grande cinema italiano con il coinvolgimento di attori, attrici e registi che daranno vita ad una grande cerimonia tesa a raccontare, valorizzare e promuovere il nostro cinema e le sue eccellenze. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da ...

Eppure, per un mega - iper - derby di cotante dimensioni,quasi si rimpossessano delle antiche distinzioni e diversità. L'più tradizionale, borghese, affidabile, rassicurante, a ...Nell'che Valentino Rossi vorrebbe schierare stasera, ci sono Materazzi in difesa e Matthäus in mezzo al campo, insieme a Nicola Berti e Luisito Suarez . Lui, il Doc, dice che potrebbe sistemarsi ...Nel finale entrambe cercano il gol vincente ma è tutto rimandato alla gara di ritorno per decidere la finalista che affronteràche si sfideranno domani a San Siro. 9 maggio 2023

Il Milan si prepara a ‘ospitare’ l’Inter a San Siro, in vista della sfida di domani in programma alle ore 21 e valevole per la semifinale di andata della UEFA Champions League… Leggi ...La partita di Champions League di mercoledì 10 maggio vede le due milanesi sfidarsi per la finale del 10 giugno. Ecco dove e come vedere Milan-Inter ...