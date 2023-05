Milan-Inter | chi è l’arbitro della semifinale di Champions League? Il primo a espellere Messi con il Barça

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per il delicatissimo derby ditra, che vale unadel torneo europeo più importante di tutti, è stato scelto un gruppo arbitrale completamente spagnolo, guidato dalJesús Gil Manzano. Manzano sarà assistito dai guardalinee Diego Barbero e Angel Nevado, mentre il quarto uomo sarà José María Sánchez. Al Var poi ci sarà Juan Martínez Munuera, assistito da Alejandro Hernández. Stranamente il fischietto spagnolo sarà alla sua prima direzione dell’, mentre ilè stato già diretto tre volte in Europa:-Dinamo Zagabria dello scorso 14 settembre, con vittoriaista per 3-1 con gol di Giroud (rigore), Saelemaekers e Pobega, è l’ultimo precedente. La seconda ...

Ma come vede Ancelotti l'altra semifinale, tra""Forza- risponde - . Ricordo il 2003, una semifinale molto sofferta. È bello che torni in Europa un derby di questo livello: con ...Eppure, per un mega - iper - derby di cotante dimensioni,quasi si rimpossessano delle antiche distinzioni e diversità. L'più tradizionale, borghese, affidabile, rassicurante, a ..."È il derby più difficile, perché è una semifinale di Champions. Però è anche bellissima da preparare, da L'articolo, Pioli: "Derby Champions è il più difficile" proviene da True ...

Chi segna per primo traccia la strada per la finale: Milan-Inter, non so chi vince ma vi dico chi passa Calciomercato.com

Eccoci, finalmente. Milan-Inter si gioca questa sera a San Siro, ore 21. La partita più attesa, l'euroderby di Champions League, primo capitolo della semifinale della coppa più ambita e desiderata. E ...Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan Inter, valida per l’andata delle semifinali di Champions League Stefano Pioli parla in conferenza stampa alle 14.30 per presentare Milan Inter, ...