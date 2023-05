Milan-Inter | Champions League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Zero, zero. Il primo atto del derby ditra, in programma questa sera a San Siro (fischio d’inizio ore 21), mette di fronte due squadre in piena forma e quasi al completo. Nei quarti di finale contro Napoli e Benfica non sono arrivati cartellini gialli “pesanti”. E visto che il regolamento ha azzerato le diffide, nella semifinale di andata nessuno giocherà con una spada di Damocle sulla testa. Gli unici assenti, dunque, saranno gli. Ma anche qui, Stefano Pioli e Simone Inzaghi non si possono lamentare. Anche se tra le fila rossonere potrebbe mancare un giocatore chiave: Rafael Leao. Neltutto ruota intorno a lui. I tifosi sono con il fiato sospeso da sabato, quando Leao si è ...

Eppure, per un mega - iper - derby di cotante dimensioni,quasi si rimpossessano delle antiche distinzioni e diversità. L'più tradizionale, borghese, affidabile, rassicurante, a ...Nell'che Valentino Rossi vorrebbe schierare stasera, ci sono Materazzi in difesa e Matthäus in mezzo al campo, insieme a Nicola Berti e Luisito Suarez . Lui, il Doc, dice che potrebbe sistemarsi ...Nel finale entrambe cercano il gol vincente ma è tutto rimandato alla gara di ritorno per decidere la finalista che affronteràche si sfideranno domani a San Siro. 9 maggio 2023

L’ex attaccante di Aquile e rossoneri tasta il polso alla squadra di Semplici. "Doveroso lottare fino alla fine con la spinta dei tifosi" ...Il Milan si prepara a ‘ospitare’ l’Inter a San Siro, in vista della sfida di domani in programma alle ore 21 e valevole per la semifinale di andata della UEFA Champions League… Leggi ...