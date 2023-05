Milan-Inter | Calabria | “Dzeko nettamente più grosso di me Poco da fare”

Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato a Prime Video dopo la vittoria dell'Euroderby contro ilSimone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato a Prime Video. PAROLE - "Sono soddisfatto. Abbiamo fatto una grande gara, anche se potevamo segnare di più. Siamo in vantaggio, ma ci sarà un ...Troppoper questospuntato per l'assenza di Leao, che ha dovuto assistere dalla tribuna di un San Siro da tutto esaurito al pesante 2 - 0 inflitto dagli interisti ai cugini rossoneri nell'andata ...8 A margine della sfida contro il, il tecnico dell', Simone Inzaghi , ha parlato ai microfoni di Prime . 'Potevamo fare più dei due gol, ma adesso sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo per realizzare un ...

Le foto di Melissa Satta e Matteo Berrettini a San Siro per assistere al derby di Champions Milan-Inter mercoledì 10 maggio 2023. Lei è milanista.La Questura di Milano ha emesso 9 Daspo nei confronti di altrettanti giovani tifosi rossoneri, tra cui una ragazza.