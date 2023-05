Milan-Inter 0-2 | Pioli | “Noi meglio di loro nel secondo tempo ma non abbiamo segnato”

Henrik Mkhitaryan, giocatore dell', ha parlato a Prime Video al termine dell'Euroderby vinto contro ilHenrik Mkhitaryan, giocatore dell', ha parlato a Prime Video. PAROLE - "Già dopo il primo minuto avevamo grande voglia di vincere questa partita, un grande merito ai miei compagni. Non è ...Commenta per primo Intervenuto al termine della semifinale di Champions tra, gara di cui è stato eletto man of the match , Henrikh Mkhitaryan ha parlato così ai microfoni di Prime Video : ' Dal primo minuto c'è stata voglia di incidere e vincere la partita . ...Commenta per primo Al termine della partita contro il, il centravanti dell', Edin Dzeko , ha parlato ai microfoni di Prime Video . 'Mi sentivo più fresco, magari perché ho riposato tre giorni fa. Ma tutta la squadra stava bene, tutti ...

Milan-Inter 0-2: gol di Dzeko e Mkhitaryan! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

L’Inter stravince il derby di Champions contro il Milan. Finisce 2 a 0 per i nerazzurri che hanno disputato un primo tempo micidiale, mettendo sotto il Milan in tre minuti prima con uno stupendo gol ...L'Inter ha sconfitto il Milan per 2-0 nella semifinale d'andata della Champions League. I nerazzurri si sono imposti in maniera schiacciante allo Stadio San Siro e hanno compiuto un primo passo import ...