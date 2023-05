Milan-Inter 0-2 LIVE | super gol di Dzeko e Mkhitaryan | uno-due micidiale!

Alla vigilia della semifinale di andata di Champions League tra, Paolo Maldini , è tornato a parlare sia delle condizioni di Leao che dell'imminente firma sul rinnovo di contratto del giocatore portoghese: ' Leao Non stava bene, è un giocatore che ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per l'andata di semifinale di Champions League: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per l'andata di semifinale di Champions League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Gil Manzano. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Delle squadre italiane restano in corsa le due milanesi, ildi Stefano Pioli e l'di Simone Inzaghi, che si sfidano in un derby fratricida. La vincente ...

Milan-Inter 0-1: gol di Dzeko! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Clarence Seedorf, ex centrocampista di Inter e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video parlando dell'Euroderby: "Fino a questo momento (il viaggio del pullman verso lo stadio NdR) ero ...Segui la Diretta LIVE di Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League in programma il 10 maggio alle ore 21:00 ...