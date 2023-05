Milan-Inter 0-2 LIVE | Maignan salva su Dzeko

(Di mercoledì 10 maggio 2023) A San Siro, il match valido per l’andata della semifinale Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per l’andata della semifinale di Champions League 2022/2023.

A Prime Video Paolo Maldini , direttore dell'area tecnica del, è intervenuto prima del match di Champions League contro l'. Queste le sue parole:MILANO - Alta tensione tra Simone Bastoni e Brahim Diaz durante il primo tempo disemifinale di andata della Champions League a San Siro. Le scintille sono scattate al 28' durante un tentativo in attacco del trequartista rossonero, che ha spinto il difensore alle ...Finisce dopo 17 minuti il derby milanese di Champions League per Ismail Bennacer. Il centrocampista algerino delsi è fermato infatti per un problema al ginocchio destro. Si parla di una contusione che dovrà essere rivalutata domani. Al suo posto Pioli ha inserito in campo Messias. Per Bennacer è il ...

MILAN-INTER 0-2 (8' Dzeko, 11' Mkhitaryan) LA PARTITA LIVE 22.02 - Sono 75.532 gli spettatori al Meazza per il match di questa sera. Nuovo record di incasso ...75.532 spettatori. Incasso di 10.461.705,00 €. Queste sono le cifre spaventose di Milan-Inter, match valevole come andata delle semifinali della Champions League 2023. Un nuovo record d'incassi per il ...