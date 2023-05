Milan-Inter 0-2 LIVE | Maignan salva su Dzeko Dentro Thiaw | Origi e Brozovic | Primapagina

(Di mercoledì 10 maggio 2023) 2023-05-10 22:20:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:o si ferma, vent’anni dopo è di nuovo EuroDerby in semifinale di Champions League.si affrontano a San Siro (kick off alle 21) per la gara d’andata, primo round che decreterà quale delle due squadre accederà alla finale di Istanbul, dove ci sarà una tra Real Madrid e Manchester City (1-1 in Spagna nel primo confronto). I rossoneri di Stefano Pioli arrivano a questa sfida dopo aver eliminato il Tottenham agli ottavi e il Napoli nei quarti di finale. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, hanno superato solo squadre portoghesi nella fase a eliminazione diretta: prima il Porto, poi il Benfica. STATISTICHE –si affrontano per la quinta volta in competizioni ...

Commenta per primorispetta i pronostici, la semifinale d'andata di Champions League segna il nuovo record di incassi italiano per una partita della massima competizione europea: a San Siro sono presenti ...Risate del pubblico visto che questa sera in concomitanza con la diretta dei David di Donatello si sta svolgendo la partita di andata della semifinale di Champions LeagueUn inizio da sogno per l': 11 minuti e due gol. Ecco le foto. Apre Dzeko, poi il raddoppio dell'armeno,.subito alle ...

Milan-Inter 0-2: gol di Dzeko e Mkhitaryan! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

31' - Calcio di rigore per l'Inter: Kjaer affossa Lautaro in area dopo che il Toro era andato via a Tomori, il danese viene ammonito. 30' - Squillo Milan: bella giocata sulla destra con colpo di tacco ...Tanti volti noti come Fedez e Fiammetta Cicogna si sono presentati a San Siro per assistere alla semifinale di Champions League ...